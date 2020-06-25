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25 июня 14:19
автор: Артур Гичунцев

Сергей Прядкин: У представителей «Оренбурга» выявлены признаки коронавируса

27 июня команде предстоит матч с «Краснодаром».

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в «Оренбурге» зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией.

«Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей «Оренбурга» при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией.

В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время.

Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», – цитирует функционера пресс-служба лиги.

Напомним, 27 июня «Оренбург» примет на домашней арене «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ. Встреча стартует в 14.00 мск.

источник: РПЛ
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