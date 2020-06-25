Артур готов принять условия «Ювентуса» по контракту

Как сообщает журналист Николо Скира, 23-летний хавбек готов принять условия туринского клуба: пятилетний контракт с зарплатой в 5,2 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что на данный момент все заинтересованные стороны согласовывают оставшиеся детали по предстоящему трансферу.

Ранее стало известно, что «Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере хавбека за 80 миллионов евро.

Добавим, что в текущем сезоне Артур провел 19 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.