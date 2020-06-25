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25 июня 19:15

«Спартак» предложил контракт бывшему форварду «Арсенала» и «Тулузы»

По окончании контракта с «Тулузой» центральный нападающий Яя Саного может продолжить свою карьеру в России.

По информации L»Equipe, с 27-летним форвардом связались представители «Спартака», предложившие ему контракт по схеме «2+1» с зарплатой в 1,5 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что к нападающему проявляли интерес два французских клуба, но на данный момент они не предпринимали никаких действий.

Напомним, что воспитанник академии «Осера» выступал также за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Аякс» и «Чарльтон». В «Тулузу» форвард перешел летом 2017 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 72 встречи за клуб, записав на свой счет 16 забитых мячей и четыре голевые передачи. Срок действующего соглашения Саного с французским клубом завершился 30 июня.

источник: L'Equipe
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