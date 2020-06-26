Источник: «Оренбург» принял решение не играть с «Краснодаром»

«Оренбург признал, что легкомысленно отнесся к требованиям по медицинскому регламенту и принял решение не играть с Краснодаром. Следовательно на ближайшем заседании КДК присудит им 0:3», - написал Черданцев в своем твиттере.

В четверг «Оренбург» в официальном заявлении сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды.

Позже спортивный директор клуба Дмитрий Андреев рассказал о ситуации с предстоящим домашним матчем против «Краснодара».

Напомним, что «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» в рамках 24-го тура РПЛ 27 июня.