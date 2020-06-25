Спортдиректор «Оренбурга»: С «Краснодаром» либо используем вариант «Уфы», либо играем «молодежкой»

- Сейчас идет заседание в лиге, стоит вопрос - либо используем вариант как с «Уфой», что мы изолируем шестерых и будем играть основным составом, теми, у кого отрицательные тесты. Либо второй вариант - мы играем молодежным составом. У нас и молодежка приезжие ребята. Сейчас мы спешно всех собираем, кто находится в городе. Они проходят тестирования, и мы будем заявлять их к игре с «Краснодаром». По регламенту, если у нас два поражения, то есть неявка, команда снимается с соревнований. Мы лучше сыграем молодежным составом, - сказал Андреев в эфире программы «Матч ТВ».

Ранее «Оренбург» в официальном заявлении сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды. 27 июня «Оренбург» должен на своем поле принять «Краснодар» в рамках 24-го тура РПЛ.

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.

В минувшую субботу стало известно, что в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Позже появилась информация о переносе встречи на 19 июля.

Во вторник генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сделал официальное заявление, признав, что в клубе возможно произошел единичный случай коронавирусом.