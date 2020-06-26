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26 июня 17:39

Сергей Прядкин: Изменения в регламентах нужны, чтобы сохранить целостность соревнования

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.

- На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием Общего собрания их утвердили. Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время Бюро Исполкома РФС должно рассмотреть наши правки, – сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Напомним, что в пятницу состоялось совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов, на котором были представители клубов проголосовали за: исключение из регламента о возобновлении пункта, регулирующего минимальную численность заявки на матч (16 полевых и 2 вратаря); изменение пункта дисциплинарного регламента, чтобы за повторную неявку на матч команду не исключали из соревнований; дополнение пункта в регламент о проведении чемпионата, согласно которому внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС.

источник: РФС
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