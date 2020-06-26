Александр Бубнов: «Зенит» вполне может выиграть крупно, забивая по два-три мяча за тайм

- «Крылья» очень плохо выглядели на фоне другого аутсайдера «Ахмата», лидер «Зенит» разгромил претендента на еврокубки ЦСКА. По этой логике можно предположить, что подопечные Семака вполне могут выиграть крупно, забивая по два-три мяча за тайм. Прогноз: 5:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что после 23 туров «Зени» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Крылья Советов» с 22 очками располагаются на последней строчке.