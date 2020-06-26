ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 июня 18:31

Александр Бубнов: «Зенит» вполне может выиграть крупно, забивая по два-три мяча за тайм

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».

- «Крылья» очень плохо выглядели на фоне другого аутсайдера «Ахмата», лидер «Зенит» разгромил претендента на еврокубки ЦСКА. По этой логике можно предположить, что подопечные Семака вполне могут выиграть крупно, забивая по два-три мяча за тайм. Прогноз: 5:0, - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что после 23 туров «Зени» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице российской премьер-лиги, «Крылья Советов» с 22 очками располагаются на последней строчке.

источник: Sportbox.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Встроеный Twitter теперь в новой версии браузера OperaКДК РФС оштрафовал клубы Российской премьер-лигиВагнер Лав будет играть за «Кайрат»Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Александр Бубнов: «Зенит» вполне может выиграть крупно, забивая по два-три мяча за тайм
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов».
26.06.2020 18:31
Футбол
«Сочи» заявил, что проявил уважение к «Ростову», выставив на игру основной состав
«Сочи» выступил с официальным заявлением относительно матча 23-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом» (10:1).
26.06.2020 18:09
Футбол
«Краснодар» официально сообщил, что матч с «Оренбургом» не состоится
Матч 24-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром» отменен.
26.06.2020 18:03
Футбол
Сергей Прядкин: Изменения в регламентах нужны, чтобы сохранить целостность соревнования
Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал изменения в регламенте о возобновлении, дисциплинарном регламенте и регламенте чемпионата.
26.06.2020 17:39
Футбол
Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте
В пятницу, 25 июня, состоялось совещание руководства РПЛ И РФС с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.
26.06.2020 17:24
Футбол
Источник: «Оренбург» принял решение не играть с «Краснодаром»
Комментатор Георгий Черданцев сообщил, что руководство оренбургского клуба приняло решение не играть матч против «Краснодара».
26.06.2020 17:20
Футбол
Александр Бубнов: «Сочи» крупно выиграл у детей, а с «Ахматом» будет взрослая игра
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 24-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Сочи».
26.06.2020 17:11
Футбол
«Ахмат» - «Сочи». Стартовые составы команд
«Ахмат» и «Сочи» определились с составами на матч 24-го тура чемпионата России.
26.06.2020 17:00
Футбол
Роспотребнадзор отказался смягчать требования для клубов РПЛ
РФС не может согласовать с Роспотребнадзором смягчения медицинского регламента о возобновлении сезона в РПЛ.
26.06.2020 16:49
Футбол
Валерий Карпин: Я сам не понимаю, в каком составе «Ростов» будет играть с «Арсеналом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что пока не знает, в каком составе команда выйдет на матч против «Арсенала».
26.06.2020 16:32
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика