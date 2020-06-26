Сергей Прядкин: КДК вынесет решение по неявке «Оренбурга» на матч с «Краснодаром»

- «Оренбург» проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против «Краснодара», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомил Российский футбольный союз о ситуации в оренбургском клубе, КДК РФС вынесет решение по неявке», - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Напомним, что в четверг «Оренбург» в официальном заявлении сообщил, что очередные тесты на коронавирус выявили в команде восемь положительных результатов: шесть у футболистов и два у сотрудников команды.

В пятницу «Оренбург» официально объявил, что принял решение о невозможности проведения матча с «Краснодаром».