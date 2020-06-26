Сергей Прядкин: Надеемся, что «Ростов» и «Арсенал» проведут матч боевыми составами

- «Ростов» сообщил лиге о готовности провести матч против «Арсенала», который запланирован на 27 июня. Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом выше сказанного, мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами, - приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.