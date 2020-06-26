Стали известны даты матчей сборной России в Лиге наций

Свой первый матч в новом розыгрыше турнира сборная России проведет 3 сентября, соперником российской команды станет сборная Сербии.
3 сентября
21:45 РОССИЯ – Сербия
21:45 Турция - Венгрия
6 сентября
19:00 Венгрия – РОССИЯ
21:45 Сербия - Турция
Свой первый матч в новом розыгрыше турнира сборная России проведет 3 сентября, соперником российской команды станет сборная Сербии.
3 сентября
21:45 РОССИЯ – Сербия
21:45 Турция - Венгрия
6 сентября
19:00 Венгрия – РОССИЯ
21:45 Сербия - Турция
11 октября
21:45 РОССИЯ - Турция
21:45 Сербия - Венгрия
14 октября
21:45 РОССИЯ – Венгрия
21:45 Турция - Сербия
15 ноября
20:00 Турция – РОССИЯ
22:45 Венгрия - Сербия
18 ноября
22:45 Сербия – РОССИЯ
22:45 Венгрия - Турция