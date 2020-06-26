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26 июня 19:11

Стали известны даты матчей сборной России в Лиге наций

УЕФА утвердил обновленное расписание всех матчей розыгрыша Лиги наций сезона-2020/21.

Свой первый матч в новом розыгрыше турнира сборная России проведет 3 сентября, соперником российской команды станет сборная Сербии.

3 сентября

21:45 РОССИЯ – Сербия
21:45 Турция - Венгрия

6 сентября

19:00 Венгрия – РОССИЯ
21:45 Сербия - Турция

11 октября

21:45 РОССИЯ - Турция
21:45 Сербия - Венгрия

14 октября

21:45 РОССИЯ – Венгрия
21:45 Турция - Сербия

15 ноября

20:00 Турция – РОССИЯ
22:45 Венгрия - Сербия

18 ноября

22:45 Сербия – РОССИЯ
22:45 Венгрия - Турция

источник: РФС
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