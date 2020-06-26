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26 июня 21:33

Дмитрий Комбаров: Стараемся играть компактно сзади, к сожалению, не всегда получается

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился впечатлениями от первого тайма матча 24-го тура РПЛ с «Зенитом».

- Можно отметить, что мы выходим вперед больше за счет контратак. Так и гол получился. Стараемся играть компактно сзади, к сожалению, не всегда получается, потому что «Зенит» быстро переводит мяч с фланга на фланг, у них много подач. Стараемся действовать в обороне по игроку и отрабатывать свои позиции, - рассказал Комабаров в интервью, видео которого опубликовано в официальном аккаунте самарской команды в твитере.

Напомним, что после первого тайма счет в матче 1:0 в пользу «Крыльев Советов», в составе которых голом отметился полузащитник Максим Глушенков.

источник: ФК «Крылья Советов»
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