Миодраг Божович: Почему нам отменили гол – я не знаю

- Были близки к тому, чтобы забрать одно очко. Второй тайм был интересный. Мы сами себе привезли два пенальти и нам отменили чистый гол. Мы посмотрели сейчас в раздевалке повтор – гол был чистый. Почему нам отменили гол – я не знаю, - приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.

Напомним, что на 81-й минуте после скидки полузащитника Максима Глушенкова нападающий «Крыльев Советов» Деян Радоньич мощным ударом сравнял счет в матче, однако арбитр встречи отменил взятие ворот, определив игру рукой у хавбека самарцев.

После этой игры «Крылья Советов» с 22 очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Локомотива».