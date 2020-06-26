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26 июня 23:18

Миодраг Божович: Почему нам отменили гол – я не знаю

Главный тренер «Крыльев Советов» считает, что в матче с «Зенитом» (1:2) у команды были моменты для взятия ворот.

- Были близки к тому, чтобы забрать одно очко. Второй тайм был интересный. Мы сами себе привезли два пенальти и нам отменили чистый гол. Мы посмотрели сейчас в раздевалке повтор – гол был чистый. Почему нам отменили гол – я не знаю, - приводит слова Божовича пресс-служба самарской команды.

Напомним, что на 81-й минуте после скидки полузащитника Максима Глушенкова нападающий «Крыльев Советов» Деян Радоньич мощным ударом сравнял счет в матче, однако арбитр встречи отменил взятие ворот, определив игру рукой у хавбека самарцев.

После этой игры «Крылья Советов» с 22 очками занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В следующем туре самарская команда в гостях сыграет против «Локомотива».

источник: ФК «Крылья Советов»
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Миодраг Божович: Почему нам отменили гол – я не знаю
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