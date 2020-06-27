Юрген Клопп: Красная футболка отлично бы смотрелась на Санчо

Юрген Клопп в интервью немецкой газете Bild ответил на вопрос о возможности трансфера нападающего сборной Англии Джейдона Санчо из дортмундской «Боруссии» в «Ливерпуль».

«Красная футболка отлично бы смотрелась на Джейдоне, – заявил Клопп. – Однако я не думаю, что такой трансфер состоится нынешним летом. Санчо – очень интересный игрок, но если он перейдет в «Ливерпуль», я удивлюсь больше всех».

В нынешнем сезон 20-летний Санчо забил 17 голов и сделал 16 результативных передач в 31 матче бундеслиги. Пресса регулярно сообщает об интересе к футболисту со стороны английских клубов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Боруссия» приобрела англичанина у «Манчестер Сити» в августе 2017 года за 8 миллионов фунтов.