Мюллер побил рекорд Де Брюйне по количеству результативных передач в одном сезоне бундеслиги

В Германии продолжается матч 34-го тура чемпионата бундеслиги «Вольфсбург» – «Бавария». После первого тайма гости из Мюнхена ведут 2:0, а их нападающий Томас Мюллер установил новый рекорд турнира.

На четвертой минуте «Бавария» открыла счет. Кингсли Коман поразил ворота «волков», а Мюллер записал себе в статистику 21-ю голевую передачу в нынешнем сезоне.

Таким образом, 30-летний нападающий сборной Германии побил рекорд бельгийца Кевина Де Брюйне, который в чемпионате-2014/15 в составе «Вольфсбурга» 20 раз помог отличиться своим товарищам по команде.

В активе Мюллера в нынешнем сезоне помимо 21 голевой передачи 7 забитых мячей в 33 матчах чемпионата Германии.

Де Брюйне в 2015-м перешел в «Манчестер Сити» за 76 миллионов евро.