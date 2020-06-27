«РБ Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов благодаря победам в 34-м туре

По итогам заключительного 34-го тура чемпионата Германии определились участники группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

Помимо «Баварии» и дортмундской «Боруссии», которые заранее гарантировали себе соответственно первое и второе место, бундеслигу в европейской элите представят также «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

«Боруссия» дома обыграла «Герту» со счетом 2:1, а «РБ Лейпциг» выиграл в гостях у «Аугсбурга».

В Менхенгладбахе Йонас Хофманн открыл счет на 7-й минуте после передачи Бреля Эмболо, а на 78-й они поменялись ролями – Хофманн посовал, а Эмболо – забивал.

На исходе матча «Герта» сократила отставание стараниями Ведада Ибишевича (90+1), но отыграться не смогла.