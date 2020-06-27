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27 июня 18:48
автор: Виктор Шарафудинов

«РБ Лейпциг» и менхенгладбахская «Боруссия» вышли в Лигу чемпионов благодаря победам в 34-м туре

В Германии завершился 57-й чемпионат бундеслиги.

По итогам заключительного 34-го тура чемпионата Германии определились участники группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

Помимо «Баварии» и дортмундской «Боруссии», которые заранее гарантировали себе соответственно первое и второе место, бундеслигу в европейской элите представят также «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

«Боруссия» дома обыграла «Герту» со счетом 2:1, а «РБ Лейпциг» выиграл в гостях у «Аугсбурга».

В Менхенгладбахе Йонас Хофманн открыл счет на 7-й минуте после передачи Бреля Эмболо, а на 78-й они поменялись ролями – Хофманн посовал, а Эмболо – забивал.

На исходе матча «Герта» сократила отставание стараниями Ведада Ибишевича (90+1), но отыграться не смогла.

В игре «Аугсбург» – «РБ Лейпциг» (1:2) оба мяча «красных быков» забил их лучший нападающий Тимо Вернер на 28-й и 80-й минутах. В составе хозяев отличился Рубен Варгас (71-я).

Вернер с 28 голами занял второе место в списке лучших бомбардиров. У Роберта Левандовски из «Баварии» – 34.

«РБ Лейпциг» с 66 очками занял третье место, а менхенгладбахская «Боруссия» – четвертое (65 очков).

«Байер» обыграл дома «Майнц» со счетом 1:0 за счет точного удара Кевина Фолланда на второй минуте и 63 очками занял пятое место. Леверкузенцы в следующем сезоне сыграют в групповом турнире Лиги Европы.

«Герта» финишировала 10-й (41 очко), «Майнц» – 13-м (37), а «Аугсбург» – 15-м (36).

источник: «Советский спорт»
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