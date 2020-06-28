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28 июня 16:27

Валерий Масалитин: В матче с «Динамо» осмысленности в игре ЦСКА было мало

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин оценил игру армейцев в матче против «Динамо».

- Неизвестно, как «Динамо» готовилось к игре, но начала команда очень бодро, с давлением, созданием опасных моментов, а потом ЦСКА успокоился и игру выровнял. Ребята более или менее справились без крупных ошибок, но осмысленности, в целом, в игре ЦСКА было мало, - цитирует Масалитина «РИА Новости».

В субботу ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью. Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0. Отметим, что армейцами в этой игре руководил Сергей Овчинников, а Гончаренко находился на трибунах. В воскресенье стало известно, что Гончаренко останется в ЦСКА и продолжит работу с клубом.

Добавим, что после 24 туров ЦСКА набрал 37 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 31 очком занимает седьмое место. В следующем туре армейцы на своем поле встретятся со «Спартаком».

источник: «РИА Новости»
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