Божович официально покинул «Крылья Советов»

«Днем состоялся Совет Директоров ПФК «Крылья Советов», на котором по соглашению обеих сторон было принято решение о досрочном завершении работы главного тренера Миодрага Божовича в самарском клубе», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте самарской команды.

Отмечается, что вместе с 52-летним специалистом клуб покидают Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович.

Напомним, что после 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. В пятницу самарская команда в выездном матче проиграла «Зениту» со счетом 1:2.