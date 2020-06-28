Вадим Евсеев: Ждали спартаковский футбол, но так и не увидели

«Готовились к «Спартаку». Разбирали его. Ждали спартаковский футбол: короткий средний пас, пас на третьего, забегания, вбегания, стеночки. Но так и не увидели», - написал Евсеев в своем инстаграме.

Ранее эмоциями от встречи с московской командой поделился генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Напомним, что в субботу «Уфа» в гостях сыграла вничью со «Спартаком». Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Уфа» набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, красно-белые с 32 очками занимают шестое место. В следующем туре уфимская команда на своем поле сыграет против «Рубина».