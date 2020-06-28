Артем Голубев: Не вижу никаких проблем, если «Уфа» будет выше «Спартака», «Динамо» или ЦСКА

- Конечно, хотим обогнать «Спартак». С большими клубами мы играем очень хорошо. Я не вижу никаких проблем, если мы будем выше того же «Спартака», «Динамо» или ЦСКА, почему нет? У нас хорошая команда, нам все по силам, - приводит слова Голубева пресс-служба клуба.

Напомним, что в субботу «Уфа» в гостях сыграла вничью со «Спартаком». Встреча прошла в рамках 24-го тура чемпионата России и завершилась со счетом 0:0. После этой игры команда набрала 31 очко и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре уфимский клуб на своем поле сыграет против «Рубина».

Добавим, что ЦСКА (37 очков) на текущий момент занимает пятое место в чемпионате, «Спартак» (32) идет шестым, а «Динамо» (31) опережает «Уфу» в турнирной таблице лишь по дополнительным показателям.