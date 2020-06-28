Антон Бобер: Если судить по результатам, то отставка Божовича выглядит ожидаемой

- Если судить по результатам, то отставка выглядит ожидаемой. Возможно, это нужно было сделать раньше. За результаты команды всегда отвечает главный тренер и руководство клуба, - приводит слова Бобра «РИА Новости».

Напомним, что в всокресенье пост главного тренера «Крыльев Советов» покинул Миодраг Божович. Позже стало известно, что его должность займет 47-летний Андрей Талалаев. К выполнению своих обязанностей специалист приступит в понедельник.

После 24 туров российской премьер-лиги «Крылья Советов» набрали 22 очка и занимают последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата.