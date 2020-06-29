25 футболистов казахстанского «Кайсара» заразились коронавирусом

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов сообщил, что в команде зафиксировали 25 случаев заражения коронавирусом.

«10 игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус. Если считать и футболистов молодежной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек.

Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус.

Будем ли играть 1 июля? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждем решения», – цитирует специалиста Sports.kz.

В данный момент «Кайсар» занимает шестое место в таблице чемпионата страны. После возобновления сезона команда провела два матча и одержала две победы.