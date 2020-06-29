«Армавир» не смог пройти лицензирование в ПФЛ

«Очень жаль, но пройти лицензирование для выступления в группе «Юг» ПФЛ сезона 2020/2021 ФК «Армавир» не удалось. Клуб полностью соответствует всем критериям лицензирования, кроме одного - самого главного – финансового», - цитирует пресс-служба президента клуба Валентина Климко.

Ранее стало известно, что в связи с тем, что «Армавир» не сможет выполнить все условия лицензирования на следующий сезон, включая аттестацию академии клуба, было принято решение снять команду с первенства ФНЛ.

Напомним, что по итогам минувшего сезона, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, «Армавир» набрал 30 очков после 27 туров и занял 12-е место в турнирной таблице ФНЛ.