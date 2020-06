«Барселона» официально объявила о подписании Пьянича

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», трансфер 30-летнего хавбека обошелся клубу в 60 миллионов евро, еще 5 миллионов итальянский клуб сможет получить в качестве бонусов. При этом сумма отступных по контракту составляет 400 миллионов евро.

Отмечается, что полузащитник останется с «Ювентусом» до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» достигли соглашения о трансфере полузащитника каталонцев Артура Рамоса за 72 миллиона евро.

