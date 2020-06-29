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29 июня 19:55

«Барселона» официально объявила о подписании Пьянича

Полузащитник заключил контракт с испанской командой до конца сезона-2023/24.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», трансфер 30-летнего хавбека обошелся клубу в 60 миллионов евро, еще 5 миллионов итальянский клуб сможет получить в качестве бонусов. При этом сумма отступных по контракту составляет 400 миллионов евро.

Отмечается, что полузащитник останется с «Ювентусом» до конца сезона-2019/20.

Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» достигли соглашения о трансфере полузащитника каталонцев Артура Рамоса за 72 миллиона евро.

источник: ФК «Барселона»
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