«Барселона» официально объявила о подписании Пьянича

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», трансфер 30-летнего хавбека обошелся клубу в 60 миллионов евро, еще 5 миллионов итальянский клуб сможет получить в качестве бонусов. При этом сумма отступных по контракту составляет 400 миллионов евро.
Отмечается, что полузащитник останется с «Ювентусом» до конца сезона-2019/20.
Ранее сообщалось, что «Барселона» и «Ювентус» достигли соглашения о трансфере полузащитника каталонцев Артура Рамоса за 72 миллиона евро.
LATEST NEWS | Agreement with @juventusfcen for the transfer of @Miralem_Pjanic— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 29, 2020
👋 Welcome!
💙❤️ #PjanicCuler
источник: ФК «Барселона»