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29 июня 21:31
автор: Антон Липкин

Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА – «Спартак»

«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.

Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, кто будет комментировать матчи 25-го тура премьер-лиги.

На центральной игре ЦСКА – «Спартак» будут работать Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Ведущим выездной студии на «ВЭБ Арене» выступит Денис Казанский, а экспертами – Рашид Рахимов и Дмитрий Хохлов.

Комментаторы матчей 25-го тура РПЛ:

30 июня
17:55 «Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара): Александр Шмурнов и Тимур Журавель
19:55 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва): Константин Генич и Дмитрий Шнякин

1 июля
14:55 «Уфа» (Уфа) – «Рубин» (Казань): Артем Шмельков и Артем Кочешев
14:55 «Оренбург» (Оренбург) – «Урал» (Екатеринбург): Сергей Кривохарченко
17:25 «Тамбов» (Тамбов) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Роман Трушечкин и Роман Нагучев
17:25 «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный): Александр Аксенов и Михаил Меламед
19:50 «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Краснодар» (Краснодар): Михаил Моссаковский
19:55 «Сочи» (Сочи) – «Динамо» (Москва): Денис Казанский и Александр Пойда

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Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА – «Спартак»
«Матч ТВ» назвал комментаторов, которые будут работать на матчах 25-го тура РПЛ.
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автор: Антон Липкин
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