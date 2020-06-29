Генич и Шнякин прокомментируют дерби ЦСКА – «Спартак»

Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, кто будет комментировать матчи 25-го тура премьер-лиги.

На центральной игре ЦСКА – «Спартак» будут работать Константин Генич и Дмитрий Шнякин. Ведущим выездной студии на «ВЭБ Арене» выступит Денис Казанский, а экспертами – Рашид Рахимов и Дмитрий Хохлов.

Комментаторы матчей 25-го тура РПЛ:

30 июня

17:55 «Локомотив» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара): Александр Шмурнов и Тимур Журавель

19:55 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва): Константин Генич и Дмитрий Шнякин

1 июля

14:55 «Уфа» (Уфа) – «Рубин» (Казань): Артем Шмельков и Артем Кочешев

14:55 «Оренбург» (Оренбург) – «Урал» (Екатеринбург): Сергей Кривохарченко

17:25 «Тамбов» (Тамбов) – «Зенит» (Санкт-Петербург): Роман Трушечкин и Роман Нагучев

17:25 «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» (Грозный): Александр Аксенов и Михаил Меламед

19:50 «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Краснодар» (Краснодар): Михаил Моссаковский

19:55 «Сочи» (Сочи) – «Динамо» (Москва): Денис Казанский и Александр Пойда