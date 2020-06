Новичок «Барселоны» Миралем Пьянич обратился к болельщикам после подписания трудового контракта.

«Очень счастлив оказаться здесь. Отдам все ради этого клуба. До новых встреч. Вперед, «Барса»! – сказал 30-летний полузащитник.

👍 @miralem_pjanic: “I’m so happy. I’ll give everything for this club. See you soon. Força Barça!”

💙❤️ #PjanicCuler pic.twitter.com/CNvbzexoBd