«Манчестер Юнайтед» не собирается платить за Санчо более 50 миллионов фунтов

Английский «Манчестер Юнайтед» не намерен платить дортмундской «Боруссии» более 50 миллионов фунтов за трансфер 20-летнего нападающего Джейдона Санчо. Об этом сообщает британский телеканал Sky Sports, ссылаясь на информацию, полученную от руководителей «МЮ».

Сам Санчо хотел бы вернуться в АПЛ уже в нынешнем году, однако «Юнайтед» и «Боруссия» никак не могут договориться о сумме трансфера. Немецкий клуб по-прежнему собирается заработать на переходе футболиста сборной Англии не менее 100 миллионов фунтов.

«МЮ» остается фаворитом в борьбе за Джедона, но ждет, что в условиях падения цен на трансферном рынке и снижения доходов из-за пандемии коронавируса «Боруссия» будет вынуждена пойти на компромисс.

В завершившемся на прошлой неделе чемпионате Германии Санчо в 32 матчах забил 17 голов и сделал 16 результативных передач.

Дортмундский клуб приобрел англичанина у «Манчестер Сити» в августе 2017 года за 8 миллионов фунтов.