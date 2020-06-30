Власти Подмосковья утверждают «дорожную карту» о передачи «Химок» новым владельцам

Министерство спорта Московской области ведет переговоры с бизнесменов Сергеем Ломакиным о передаче футбольного клуба «Химки».

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил министр спорта региона Роман Терюшков:

«Мы ведем работу. «Дорожная карта» по передаче клуба согласовывается с Сергеем Ломакиным».

В руководстве «Химок» ранее заявили, что определенность по поводу новых инвесторов клуба должна появиться к концу следующей неделе. От этого зависит в каком дивизионе будет выступать команда Сергея Юрана в сезоне-2020/21: в РПЛ или в ФНЛ.

Напомним, что первенство ФНЛ из-за пандемии коронавируса было завершено досрочно. Две лучшие команды по итогам 27 туров из 38 волгоградский «Ротор» и «Химки» получили право выступить в РПЛ в следующем сезоне.