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30 июня 21:29
автор: Виктор Шарафудинов

Марко Николич: Надеюсь, у Гилерме ничего серьезного, и он будет готов к следующему матчу

Главный тренер «Локомотива» подвел итоги после матча против «Крылья Советов».

В 25-м туре чемпионата России «Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 1:1. Железнодорожников спас от поражения гол Алексей Миранчука на последних секундах встречи.

Главный тренер московского клуба Марко Николич после игры ответил на вопросы журналистов.

- Как я и предполагал перед матчем, игра получилась тяжелой, – цитирует сербского тренера официальный сайт «Локомотива». – «Крылья» сменили тренера и приехали заряженными. Они очень хорошо играли в обороне и старались ловить нас контратаках. Ошибка, которую мы допустили, привела к пропущенному голу. Я не доволен энергией команды в первой половине матча. Может быть, не хватало свежести, потому что играли после Казани через два дня на третий день.

Второй тайм провели более энергично. Создавали моменты, особенно в последние 20-25 минут. К сожалению, не смогли воспользоваться всеми возможностями. Очень важно, что в конце удалось забить и набрать одно очко. Конечно, мы хотели три, но по тому, как развивалась игра, ничья – неплохой вариант. Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку до последних минут. Мы это чувствовали. Теперь готовимся к следующей игре.

- Что с Гилерме?

- Надеюсь, ничего серьезного, и он будет готов к следующему матчу.

- Сложилось впечатление, что «Локомотив» не был готов к контратакующей игре «Крыльев».

- Мы были готовы, но слишком нервно играли в первом тайме, допускали позиционные ошибки. Сегодня значение имели даже не тактические задумки, а энергия. Практически все отскоки доставались «Крыльям», и сложилось впечатление, что они боле свежие. Также у «Крыльев» был дополнительный день на восстановление.

- В июле предстоит играть по два матча в неделю. Откуда команда будет брать свежесть?

- Когда нужно играть по два матча в неделю, каждый дополнительный день отдыха имеет значение. Надеюсь, к следующему матчу у меня в обойме будет больше игроков. Ждем Магкеева, Рыбуса и Фарфана.

- Что у «Локомотива» с реализацией?

- Да, пока у нас забивает только Миранчук. Сегодня многие футболисты не смогли реализовать свои моменты. Нужно поддержать ребят. Думаю, они покажут все, что не удалось сегодня, в следующих матчах.

- Как вам общий уровень РПЛ?

- Не сказал бы, что удивлен игрой «Крыльев». Если вы посмотрите матч с «Зенитом», то там была аналогичная ситуация – «Зенит» также забил в конце матча. Это еще раз говорит о том, что чемпионат России очень силен. Ты не можешь заранее плюсовать себе очки в матчах с командами из нижней части таблицы. Все играют, все борются. Но это общемировой тренд, новые реалии из-за коронавируса. Команды еще не вышли на пик формы, поэтому не получается целостной игры все 90 минут, она распадается на эпизоды. Это происходит во всем мире.

- Как оцените эпизод, когда вратарь «Крыльев» поймал мяч за пределами штрафной?

- Можно жаловаться, но, чтобы точно сказать, что там было, необходимо пересмотреть повтор.

Вратарь «Локомотива» Гильерме был заменен на 33-й минуте из-за подозрения на травму икроножной мышцы.

Команда Николича занимают второе место в РПЛ, имея 48 очков. У «Зенита» на девять очков больше. Свой матч 25-го тура лидер чемпионата проведет завтра в гостях у «Тамбова».

4 июля «Локомотив» примет «Сочи».

источник: ФК «Локомотив»
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