Гаджи Гаджиев: Можно посочувствовать «Оренбургу» в этой ситуации

- Конечно, можно посочувствовать «Оренбургу» в этой ситуации. Тем более, что мы не знаем, по какой причине захлестнула волна (заболеваний) эту команду, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Напомним, что в «Оренбург» отказался проводить матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром». В среду пресс-служба оренбургского клуба сообщила, что матч 25-го тура против «Урала» также не состоится, поскольку команда не получила разрешения от Роспотребнадзора.

Добавим, что «Оренбург» после 24 игр чемпионата с 23 очками занимает последнюю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги.