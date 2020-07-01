Леонид Слуцкий: Ни одна из команд не наиграла явно на победу

- Ни одна из команд не наиграла явно на победу. В такой игре всегда может быть 1:0, 0:1. Здесь крайне сложно даже большим командам добиваться положительного результата. Поэтому, с одной стороны, я рад, что мы роковую ошибку не допустили. С другой стороны, в такой ситуации с тремя очками нам было бы спокойнее, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанской команды.

После этой игры « «Рубин» с 27 очками расположился на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре казанская на своем поле встретятся с «Оренбургом».