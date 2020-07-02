Быстров – об удалении Зобнина: Просто психанул. Ему надоело обороняться

Экс-полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров высказался после поражения красно-белых в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Ожидал от «Спартака» намного большего. Вы ни за что не боретесь. Выходите и кайфуйте. Покажите красивый футбол.

Зобнин до перерыва был одним из лучших в команде. В перерыве он давал интервью и смеялся. Дружище, посмотри на табло! Твоя команда проигрывает, причем не какой-то там команде, а ЦСКА. Куда ты улыбаешься?

Удаление? Ему просто надоело обороняться, стоять на своей половине поля и бегать за мячом. Просто психанул. ЦСКА победил в дерби. Отъезд Ганчаренко уже забыли», – приводит слова Быстрова «Матч ТВ».