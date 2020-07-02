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02 июля 16:21

Умер известный футбольный судья Левитин

На 86-м году жизни скончался арбитр всесоюзной категории Владимир Левитин.

В советские времена Левитин работал в качестве главного и богового судьи на матчах чемпионата СССР по футболу. В последние годы он занимался аналитической деятельностью, регулярно выступал в качестве эксперта в ведущих спортивных СМИ. В ходе нынешнего сезона Левитин вел авторский рейтинг на страницах «Советского спорта», оценивая работу коллег по итогам каждого тура РПЛ-2019/20. Также он стоял у истоков Общественной судейской организации (ОСО), которая в прошлом году предложила на суд РФС проект реформ отечественного судейского корпуса.

Редакция «Советского спорта» приносит соболезнования родным Владимира Ефимовича.

источник: «Советский спорт»
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