Магомед Адиев: Со мной из «Арсенала» никто не связывался

Вчера 1 июля должность главного тренера тульского «Арсенала» покинул Игорь Черевченко. В СМИ появилась информация, что вакантную должность может занять Магомед Адиев, который с ноября прошлого года тренирует команду ФНЛ «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.

Эти слухи Адиев прокомментировал в интервью News.ru:

«Да, слишком много это обсуждают, но я думаю, это не стоит выеденного яйца, потому что в данный момент я нахожусь на сборах с футбольным клубом «Чайка». Мы готовимся к чемпионату, я занимаюсь комплектованием команды. Со мной из «Арсенала» никто не связывался, поэтому это всего лишь слухи».

В то же время 43-летний Адиев подтвердил, что в его контракте с «Чайкой» есть пункт, по которому он может покинуть команду в случае получения предложения из клуба Российской премьер-лиги:

«Есть определенные пункты, но повторюсь, сейчас я нахожусь на сборах, и все мои мысли связаны с «Чайкой». Я не тот человек, который витает облаках и о чем-то мечтает. У меня есть работа, я себя в футбольном клубе «Чайка» чувствую счастливым, потому что у меня есть контакт и полное доверие с президентом клуба, поэтому я занят подготовкой команды к следующему сезону».