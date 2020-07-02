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02 июля 17:27
автор: Виктор Шарафудинов

Магомед Адиев: Со мной из «Арсенала» никто не связывался

Тренер «Чайки» прокомментировал слухи о переговорах с тульским клубом.

Вчера 1 июля должность главного тренера тульского «Арсенала» покинул Игорь Черевченко. В СМИ появилась информация, что вакантную должность может занять Магомед Адиев, который с ноября прошлого года тренирует команду ФНЛ «Чайка» из села Песчанокопского Ростовской области.

Эти слухи Адиев прокомментировал в интервью News.ru:

«Да, слишком много это обсуждают, но я думаю, это не стоит выеденного яйца, потому что в данный момент я нахожусь на сборах с футбольным клубом «Чайка». Мы готовимся к чемпионату, я занимаюсь комплектованием команды. Со мной из «Арсенала» никто не связывался, поэтому это всего лишь слухи».

В то же время 43-летний Адиев подтвердил, что в его контракте с «Чайкой» есть пункт, по которому он может покинуть команду в случае получения предложения из клуба Российской премьер-лиги:

«Есть определенные пункты, но повторюсь, сейчас я нахожусь на сборах, и все мои мысли связаны с «Чайкой». Я не тот человек, который витает облаках и о чем-то мечтает. У меня есть работа, я себя в футбольном клубе «Чайка» чувствую счастливым, потому что у меня есть контакт и полное доверие с президентом клуба, поэтому я занят подготовкой команды к следующему сезону».

Адиев в сезоне-2018/19 работал в РПЛ в качестве главного тренера «Анжи».

«Чайка» в минувшем первенстве ФНЛ заняла десятое место, набрав 38 очков в 27 матчах. Турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

источник: News.ru
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Тренер «Чайки» прокомментировал слухи о переговорах с тульским клубом.
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