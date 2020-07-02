Главный тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.

Вот, что написал Новиков на своей странице в инстаграме:

«Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились. Спасибо! Успехов вам!»

Динамовцы после 25 туров занимают восьмое место, набрав 32 очка. У «Спартака» и «Уфы» столько же, и они опережают команду Новикова по дополнительным показателям, но бело-голубы провели на одну игру меньше.

4 июля «Динамо» примет «Арсенал».