Главный тренер «Динамо» Новиков поздравил спортивных журналистов

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником.
Вот, что написал Новиков на своей странице в инстаграме:
«Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились. Спасибо! Успехов вам!»
Динамовцы после 25 туров занимают восьмое место, набрав 32 очка. У «Спартака» и «Уфы» столько же, и они опережают команду Новикова по дополнительным показателям, но бело-голубы провели на одну игру меньше.
4 июля «Динамо» примет «Арсенал».
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Поздравляю всех спортивных журналистов с профессиональным праздником! 👏🏻⚽️ ⠀ Благодаря вашей работе футбол всегда рядом с болельщиками, где бы они ни находились 😊 ⠀ Спасибо! Успехов вам! ⠀ #ДинамоМосква #журналисты
Публикация от Новиков Кирилл Александрович (@kirill.novikov.official)