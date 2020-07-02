«Вольфсбург» включил Чалова в число своих приоритетных целей на трансферном рынке

Kicker сообщает, что 22-летний российский форвард Федор Чалов стал одной из приоритетных целей «Вольфсбурга».

Нынешним летом клуб бундеслиги намерен усилить оборону, полузащиту и атаку. Именно Чалов должен стать новым основным нападающим «волков» в следующем сезоне. ЦСКА, по информации немецких журналистов, готов продать своего форварда за 10 миллионов евро.

Также «Вольфсбург» могут усилить полузащитники Линтон Майна («Ганновер») и Юнус Маллы («Унион Берлин»). Вдобавок клуб из Нижней Саксонии намерен вернуть из аренды голландского защитника Джеффри Бруму, который с января нынешнего года выступал за «Майнц».

В текущем сезоне Чалов провел за ЦСКА 34 матча, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач.

«Вольфсбург» занял седьмое место в чемпионате Германии и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы.