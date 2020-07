Капитан «Аталанты» стал первым игроком серии А, сделавшим 15 голевых передач за сезон в XXI веке

В 29-м туре чемпионата Италии «Аталанта» на своем поле обыграла «Наполи» со счетом 2:0. На 47-й минуте счет после передачи капитана команды Алехандро Гомеса открыл бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич.

Эта результативная передача стала для 32-летнего аргентинца 15-й в нынешнем чемпионате Италии. Таким образом, Гомес стал первым футболистом серии А, который более 14 раз помог отличиться своим товарищам по ходу одного сезона в нынешнем веке.

«Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 60 очков. 5 июля клуб из Бергамо сыграет на выезде с «Кальяри».

Alejandro Gómez is the first player to provide 15 assists in a Serie A season in the 21st century.



Papu is magic. Atalanta are amazing. 💫 pic.twitter.com/HXpvO72WXS