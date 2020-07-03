«Рома» проиграла «Удинезе» на своем поле

Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Удинезе» завершился со счетом 0:2.

Кевин Лазанья открыл счет на 12-й минуте, а на 78-й ворота римлян поразил македонский нападающий Илия Несторовски. Аргентинец Родриго Де Пауль сделал две результативные передачи.

«Рома» с 29-й минуты играла вдесятером. Форвард «джалло-росси» Диего Перотти получил прямую красную карточку за грубый фол против бывшего защитника московского ЦСКА Родриго Бекао.

«Удинезе» одержал первую победу во втором круге, прервав 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (четыре ничьи и пять поражений). Прошлый раз команда побеждала 12 января, когда разгромила дома «Сассуоло» со счетом 3:0.

Фриулийцы поднялись на 14-е место, набрав 31 очко.