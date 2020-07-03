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03 июля 08:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Рома» проиграла «Удинезе» на своем поле

Римский клуб отстает от идущей на четвертом месте «Аталанты» на 12 очков.

Заключительный матч 29-го тура чемпионата Италии «Рома» – «Удинезе» завершился со счетом 0:2.

Кевин Лазанья открыл счет на 12-й минуте, а на 78-й ворота римлян поразил македонский нападающий Илия Несторовски. Аргентинец Родриго Де Пауль сделал две результативные передачи.

«Рома» с 29-й минуты играла вдесятером. Форвард «джалло-росси» Диего Перотти получил прямую красную карточку за грубый фол против бывшего защитника московского ЦСКА Родриго Бекао.

«Удинезе» одержал первую победу во втором круге, прервав 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате (четыре ничьи и пять поражений). Прошлый раз команда побеждала 12 января, когда разгромила дома «Сассуоло» со счетом 3:0.

Фриулийцы поднялись на 14-е место, набрав 31 очко.

«Рома» занимает пятую строчку с 48 очками. От идущей на четвертом месте в зоне Лиге чемпионов «Аталанты» команда Паулу Фонсеки отстает на 12 очков.

5 июля состоятся матчи «Удинезе» – «Дженоа» и «Наполи» – «Рома».

источник: «Советский спорт»
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