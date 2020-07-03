Вратарь Довбня перешел из «Оренбурга» в «Ротор»

Официальный сайт «Ротора» сообщил о заключении контракта с 33-летним голкипером Александром Довбней.

Соглашение рассчитано на один сезон. Новый вратарь получил в волгоградской команде первый номер. С лета 2018 года Довбня выступал за «Оренбург», а ранее играл за «СКА-Хабаровск», «Луч» из Владивостока, московское «Торпедо» и финскую «Хаку».

В нынешнем сезоне Александр сыграл пять матчей в РПЛ, пропустив девять мячей. Всего он за два года сыграл за «Оренбург» 16 матчей, семь раз сохранив ворота в неприкосновенности.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20, которое было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса, «Ротор» занял первое место и получил право впервые с 2004 года выступить в элитном дивизионе чемпионата России.