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03 июля 17:30

Милик готов подписать контракт с «Ювентусом»

Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик согласился на переход в «Ювентус».

По информации Calciomercato.com, «Наполи» раздражен переговорами форварда с туринским клубом и требует 40 миллионов евро за его переход.

Как отмечает издание, при этом неаполитанская команда возобновила переговоры о трансфере 26-летнего форварда с «Тоттенхэмом» и «Атлетико», поскольку готова скорее продать его за границу, чем согласиться на переход поляка в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что срок действия текущего соглашения Милика с клубом истекает в июне 2021 года, и продажа этим летом может стать для «Наполи» последним шансом заработать на продаже форварда сборной Польши.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 114 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 47 забитых мячей и пять голевых передач.

источник: Calciomercato.com
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