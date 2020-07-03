Милик готов подписать контракт с «Ювентусом»

По информации Calciomercato.com, «Наполи» раздражен переговорами форварда с туринским клубом и требует 40 миллионов евро за его переход.

Как отмечает издание, при этом неаполитанская команда возобновила переговоры о трансфере 26-летнего форварда с «Тоттенхэмом» и «Атлетико», поскольку готова скорее продать его за границу, чем согласиться на переход поляка в «Ювентус».

Ранее сообщалось, что срок действия текущего соглашения Милика с клубом истекает в июне 2021 года, и продажа этим летом может стать для «Наполи» последним шансом заработать на продаже форварда сборной Польши.

Напомним, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор он провел за неаполитанскую команду 114 матчей во всех турнирах и записал на свой счет 47 забитых мячей и пять голевых передач.