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04 июля 08:16
автор: Виктор Шарафудинов

Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Мальорку»

Команда Диего Симеоне занимает третье место в испанской примере.

Первый матч 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Мальорка» завершился с результатом 3:0.

На 29-й минуте Альваро Мората открыл счет, реализовав пенальти со второй попытки. В первом случае вратарь гостей Маноло Рейна парировал удар форварда мадридцев, однако арбитр Хавьер Альберола Рохас решил, что нужно перебить 11-метровый, поскольку игроки «Мальорки» вбежали в штрафную раньше времени. Второй удар Мораты с «точки» получился точным, а в конце первого тайма (45+4) Альваро оформил дубль, в касание переправив мяч в пустые ворота с близкого расстояния после прострела Маркоса Льоренте.

На 79-й минуте автором третьего гола «матрасников» стал Коке. После его удара мяч влетел в сетку благодаря удачному рикошета от ноги защитника гостей Хуана Састре.

«Атлетико», выиграв пять из шести последних матчей, занимает третье место с 62 очками.

«Мальорка» находится в зоне вылета на 18-м месте, имея 29 очков и на пять очков отставая от «Сельты».

7 июля «Сельта» примет «Атлетико», а 9 июля «Мальорка» на своем поле сыграет с «Леванте».

источник: «Советский спорт»
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