Дубль Мораты помог «Атлетико» разгромить «Мальорку»

Первый матч 34-го тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Мальорка» завершился с результатом 3:0.

На 29-й минуте Альваро Мората открыл счет, реализовав пенальти со второй попытки. В первом случае вратарь гостей Маноло Рейна парировал удар форварда мадридцев, однако арбитр Хавьер Альберола Рохас решил, что нужно перебить 11-метровый, поскольку игроки «Мальорки» вбежали в штрафную раньше времени. Второй удар Мораты с «точки» получился точным, а в конце первого тайма (45+4) Альваро оформил дубль, в касание переправив мяч в пустые ворота с близкого расстояния после прострела Маркоса Льоренте.

На 79-й минуте автором третьего гола «матрасников» стал Коке. После его удара мяч влетел в сетку благодаря удачному рикошета от ноги защитника гостей Хуана Састре.

«Атлетико», выиграв пять из шести последних матчей, занимает третье место с 62 очками.

«Мальорка» находится в зоне вылета на 18-м месте, имея 29 очков и на пять очков отставая от «Сельты».