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04 июля 08:59
автор: Виктор Шарафудинов

Пресса опять отправляет Месси в «Манчестер Сити»

Аргентинец выступает за «Барселону» с начала профессиональной карьеры.

На фоне игрового кризиса «Барселоны» и сообщений о скорой новой смене главного тренера в каталонском клубе в прессе вновь появились слухи о том, что капитан сине-гранатовых Лионель Месси продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

Журналист Fox Sports Кристиан Мартин на своих страницах в социальных сетях написал, что теперь вероятность перехода Месси из «Барселоны» в манчестерский клуб вполне реальна. При этом Мартин ссылается на свои источники в Каталонии и Англии.

Ранее испанская пресса сообщила о том, что 33-летний аргентинский нападающий приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Действующее соглашение Месси рассчитано до 30 июня следующего года.

За пять туров до конца чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место и отстает от «Реала» на четыре очка. Завтра вечером 5 июля каталонцы сыграют на выезде с «Вильярреалом».

Месси является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 630 раз в 724 матчах. В главной команде клуба он дебютировал в октябре 2004 года.

С лета 2016-го «Манчестер Сити» тренирует бывший тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола.

источник: Fox Sports on MSN
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