Снейдер может возобновить карьеру по примеру Роббена

Мадридская газета AS сообщает, что 36-летний полузащитник Уэсли Снейдер может возобновить карьеру футболиста.

Источник утверждает, что голландский «Утрехт» сделал Снейдеру предложение о контракте.

Уэсли объявил о завершении карьеры в августе прошлого года после одного сезона в катарском клубе «Аль-Гарафа». В прошлом голландец выступал также за «Аякс», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Галатасарай» и «Ниццу». В составе своей национальной сборной он стал серебряным призером чемпионата мира 2010 года в ЮАР, а также завоевал бронзу на Евро-2004 в Португалии и на ЧМ-2014 в Бразилии.

Ранее бывший товарищ Снейдера по голландской сборной Арьен Роббен принял решение вернуться в футбол и подписал контракт с «Гронингеном».

«Утрехт» по итогам чемпионата Нидерландов сезона-2019/20, завершенного досрочного из-за пандемии коронавируса, занял шестое место и не попал в еврокубки.