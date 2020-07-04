«Локомотиву» интересен голландский нападающий болгарского «Левски»

Турецкий портал Sporx, ссылаясь на сообщения болгарской прессы, сообщает, что 22-летний нападающий софийского «Левски» Найджел Роберта может продолжить карьеру в России.

Источник утверждает, что в переходе голландца заинтересован московский «Локомотив», а также стамбульский «Галатасарай», варшавская «Легия» и чемпион Болгарии «Лудогорец».

В прошлом году «Левски» приобрел воспитанника академии «Фейеноорда» у голландского клуба «Камбюр» за 850 тысяч евро. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,3 млн евро.

В первом же сезоне в Болгарии Роберта стал лучшим бомбардиром «Левски», забив 11 голов в 17 матчах чемпионата.