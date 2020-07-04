РПЛ признала гол 17-летнего игрока «Ростова» Романова в ворота «Сочи» лучшим в июне (видео)

Российская премьер-лига в своем официальном твиттере назвала лучший гол чемпионата России в июне.

Самым красивым забитым мячом признан точный удар 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова на первой минуте матча 23-го тура «Сочи» – «Ростов» 19 июня.

📢 Лучшим в июне стал гол 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в ворота «Сочи»!



📊 За него проголосовали болельщики и эксперты телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР. РПЛ отдала свой голос за гол Эрика Бикфалви.#ЛучшийГолМесяца #ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mSZdlwEMNw — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

Из-за обнаружения коронавируса у нескольких футболистов команды Валерия Карпина ростовчанам пришлось сыграть в «Сочи» юношеским составом. Несмотря на то, что Романов быстро открыл счет, в итоге «Ростов» проиграл с результатом 1:10.