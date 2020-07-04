Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа над «Спартаком» подарила положительные эмоции

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от выездного матча 26-го тура против «Ахмата».

«Ахмат» набрал хороший ход после рестарта чемпионата, так что будет нелегко, – рассказал Обляков в интервью пресс-службе армейцев. – Но победа в дерби подарила нам положительные эмоции. Постараемся вновь набрать три очка и продолжить борьбу за более высокие места».

30 июня ЦСКА одержал первую победу в официальном матче в нынешнем году, обыграв дома «Спартак» со счетом 2:0. После 25 туров команда Виктора Гончаренко занимает пятое место, набрав 40 очков.