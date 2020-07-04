Марадона во времена карантина стал злоупотреблять алкоголем

Аргентинский врач Леопольдо Луке в интервью Infobae рассказал, что у его пациента Диего Марадоны возникли проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя.

Ситуация усугубилась в последние месяцы, когда футбольный сезон в Аргентине был прерван из-за пандемии коронавируса, а главный тренер клуб «Химнасия и Эсгрима» поссорился со своими дочерями Дальой и Джанниной.

Вот, что сообщил Луке о проблемах Марадоны:

«Сейчас Диего полностью очищен от кокаина, но у него есть проблемы с употреблением алкоголя. Иногда он выпивает слишком много, но мы работает над решением этой проблемы. На нем сказался карантин и проблемы с семьей, которые только усугубили проблему. Диего уже давно принимает анксиолитики, и мы хотим постепенно уменьшать их дозу. После стольких лет его организм может плохо отреагировать на резкий отказ от препаратов».

Один из лучших футболистов в истории Марадона с сентября прошлого года работает главным тренером в клубе из Ла-Платы. Под его руководством «Химнасия и Эсгрима» финишировала на 19-м месте из 24 в чемпионате Аргентины сезона-2019/20.