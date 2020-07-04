Леонид Федун: Хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым

Слова Леонида Федуна были опубликованы на официальном сайте московского клуба:

«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с «Барселоной». А все мы восторгались его тренерскими талантами.

Жизнь Абдулманапа – пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни».

Вчера 3 июля Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.