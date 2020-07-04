ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 июля 12:35
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Федун: Хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым

Владелец «Спартака» выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова.

Слова Леонида Федуна были опубликованы на официальном сайте московского клуба:

«Ушел из жизни Абдулманап Нурмагомедов, давний болельщик «Спартака» и великий тренер, благодаря которому вся страна и я в том числе полюбили смешанные единоборства. Знаю, что ему нравилась великая команда 80-х, он сравнивал ее с «Барселоной». А все мы восторгались его тренерскими талантами.

Жизнь Абдулманапа – пример того, как один человек может сделать мир вокруг себя лучше. В этот трагический момент хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым. Двери «Спартака» для вас открыты, вы не одни».

Вчера 3 июля Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в одной из московских больниц на 58-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

источник: ФК «Спартак»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Лучшим игроком «Урала» в июне признан Юрий БавинКлассическая победа. ЦСКА выиграл в дербиВ ярославском «Локомотиве» негативно оценили съёмки фильма «Только» Локо»Липницкая призналась, от кого ждет ребенкаОт чего на самом деле умер отец Хабиба НурмагомедоваЧто убило легендарного спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова
Леонид Федун: Хочу пожелать Хабибу и его семье мужества, которое всегда было присуще Нурмагомедовым
Владелец «Спартака» выразил соболезнования близким Абдулманапа Нурмагомедова.
04.07.2020 12:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марадона во времена карантина стал злоупотреблять алкоголем
Чемпион мира 1986 года тренирует клуб «Химнасия и Эсгрима».
04.07.2020 12:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Армении скандал с договорными матчами. 45 человек отстранены от футбола пожизненно
В нечестной игре улучили пять футбольных клубов.
04.07.2020 11:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Иван Обляков: «Ахмат» набрал хороший ход, но победа над «Спартаком» подарила положительные эмоции
Сегодня вечером ЦСКА сыграет в Грозном.
04.07.2020 11:46
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Болельщики, РПЛ и «Матч Премьер» признали Алексея Миранчука лучшим игроком июня
В трех турах полузащитник «Локомотива» забил четыре мяча.
04.07.2020 11:16
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РПЛ признала гол 17-летнего игрока «Ростова» Романова в ворота «Сочи» лучшим в июне (видео)
19 июня ростовчане юношеским составом проиграли 1:10 в матче 23-го тура.
04.07.2020 10:44
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Матч за Суперкубок России может пройти зимой за границей
Окончательного решения о месте проведения игры чемпиона и обладателя Кубка России пока нет.
04.07.2020 10:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
РПЛ назвала Семака лучшим тренером июня
После рестарта сезона «Зенит» одержал три победы подряд.
04.07.2020 10:27
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клопп собирается завершить карьеру тренера, когда закончится его нынешний контракт с «Ливерпулем»
На прошлой неделе красные впервые за 30 лет выиграли чемпионат Англии.
04.07.2020 10:17
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Локомотиву» интересен голландский нападающий болгарского «Левски»
Найджел Роберта в нынешнем сезоне забил 11 голов в 17 матчах.
04.07.2020 09:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика