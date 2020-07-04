Кирилл Новиков: «Динамо» всегда стремится играть в атакующий футбол

- Мы всегда стремимся играть в атакующий футбол. Раушу, Комличенко и Филиппу нужно было больше времени для набора кондиций, мы плавно подводили их к составу и двое сегодня в старте. Игру годичной давности не вспоминаем, - цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Добавим, что встреча пройдет сегодня в Москве и начнется в 16:30 (Мск).

После 25 матчей сезона «Динамо» набрало 32 очка и занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Арсенал» все три матча после возобновления чемпионата с 28 очками располагается на 11-м месте.