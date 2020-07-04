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04 июля 18:42

Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон установил рекорд по количеству матчей, проведенных в серии А.

Голкипер вышел в стартовом составе на игру 30-го тура чемпионате Италии с «Торино». Таким образом, 42-летний Буффон, для которого эта встреча стала 648-й в серии А, установил новый рекорд по числу матчей, проведенных в высшем дивизионе чемпионатов Италии. Ранее достижение принадлежало бывшему защитнику «Милана» Паоло Мальдини, на счету которого 647 игр.

Отметим, что 168 матчей в чемпионате Италии Буффон провел в составе «Пармы» и 480 - за «Ювентус».

источник: «Советский спорт»
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