Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

Голкипер вышел в стартовом составе на игру 30-го тура чемпионате Италии с «Торино». Таким образом, 42-летний Буффон, для которого эта встреча стала 648-й в серии А, установил новый рекорд по числу матчей, проведенных в высшем дивизионе чемпионатов Италии. Ранее достижение принадлежало бывшему защитнику «Милана» Паоло Мальдини, на счету которого 647 игр.

Отметим, что 168 матчей в чемпионате Италии Буффон провел в составе «Пармы» и 480 - за «Ювентус».