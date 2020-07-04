Буффон побил рекорд Мальдини по количеству матчей в серии А

Голкипер вышел в стартовом составе на игру 30-го тура чемпионате Италии с «Торино». Таким образом, 42-летний Буффон, для которого эта встреча стала 648-й в серии А, установил новый рекорд по числу матчей, проведенных в высшем дивизионе чемпионатов Италии. Ранее достижение принадлежало бывшему защитнику «Милана» Паоло Мальдини, на счету которого 647 игр.
Отметим, что 168 матчей в чемпионате Италии Буффон провел в составе «Пармы» и 480 - за «Ювентус».
648 presenze in @SerieA.— JuventusFC (@juventusfc) July 4, 2020
Nessuno come lui. @GianluigiBuffon, ancora una volta, nella Leggenda ❤️👏#648UFFONhttps://t.co/A6dpiHHhZY pic.twitter.com/KGQ3dZvBJT
источник: «Советский спорт»