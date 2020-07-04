«Тамбов» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком»

В составе московского клуба голами отметились Зелимхан Бакаев (36-я минута, пен.) и Джордан Ларссон (64), у тамбовской команды отличился Валерий Чуперка (60), Алексей Грицаенко (73) и Владимир Обухов (82, пен.).
После этой игры «Спартак», имея в активе 32 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Тамбов», набрав 28 очков, поднялся на 12-е место.
В следующем туре «Спартак» дома сыграет против «Локомотива», а «Тамбов» дома встретится с «Ахматом».
ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА
РПЛ
26-й тур
«Спартак» – «Тамбов» - 2:3 (1:0).
Голы: 1:0 – Бакаев (36, пен.), 1:1 – Чуперка (60), 2:1 – Ларссон (64), 2:2 – Грицаенко (73), 2:3 – Обухов (82, пен.).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Рассказов, Джикия, Айртон, Умяров (Тил, 65), Крал, Бакаев (Мирзов, 83), Жиго, Ларссон (Понсе, 65), Соболев.
«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Таказов (Юрганов, 79), Шляков, Килин (Мамтов, 90), Карасев (Каплиенко, 62), Чуперка, Грицаенко, Обухов (Саламатов, 90), Федчук (Кабахидзе, 63).
Предупреждения: Умяров (26), Таказов (34), Шелия (34), Чуперка (46), Джикия (53), Жиго (81), Рассказов (86).