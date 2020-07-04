«Тамбов» на выезде одержал волевую победу над «Спартаком»

Роналду стал первым с 1961 года игроком «Ювентуса», забившим за сезон 25 мячей в серии А

Португальский нападающий стал первым за 59 лет футболистом «Ювентуса», забившим 25 голов за сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии.